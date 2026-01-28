台水第十二區籲提前居家清掃

春節假期即將到來，台水第十二區管理處籲民眾提前展開居家清掃除舊佈新節水喜迎新春。

台水公司第十二區管理處表示，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，除已整備穩定供水計畫外，請用戶提前展開大掃除，除舊佈新歡喜過新年。

台水公司第十二區管理處指出，農曆春節期間，預估二月十五日（小年夜）、十六日（除夕）家戶用水量將達到最高峰，將依民眾用水需要妥為調控轄內水壓，以滿足民眾用水需求，並籲民眾「珍惜水資源，用水不浪費」，愛惜有限水資源，使珍貴的水資源能充分有效利用。

另，除做好供水整備工作外，也會進行最佳水源調度以達成穩定供水目標。春節期間用戶如發現停水事故或管線破漏，請撥打台水公司24小時服務電話1910，將派員前往處理，以確保供水無虞。