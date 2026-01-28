台水籲過年提前大掃除 節約用水

農曆春節即將到來，台水公司第四區處昨（廿八）日表示，籲請民眾提前一至二週整理居家環境展開大掃除，錯開2月15日（小年夜）及16日（除夕）尖峰用水時段，以避免集中用水導致水壓不足，並請「珍惜水資源，用水不浪費」，使有限的水資源能充分有效利用。（見圖）

為維護春節期間供水正常，台水公司第四區管理處已備妥相關供水調度方案，並完成供水設備及管線巡檢整備工作，以確保農曆春節期間民眾用水無虞。此外，春節期間台水不打烊，如有相關用水問題或通報修漏水，請撥打本公司免付費客服專線1910，將有專人服務，另民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、OK、萊爾富等大型便利超商繳費，也可利用智慧型手機掃瞄QR code繳費，省時又便利，歡迎多加利用。