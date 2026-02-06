台水辦公園區興建工程上梁 國土署：打造國營企業優質工作環境

內政部國土管理署副總工程司步永富今（6）日出席台灣自來水股份有限公司「辦公園區興建工程」上梁典禮。 圖：國土署提供

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署副總工程司步永富今（6）日出席台灣自來水股份有限公司「辦公園區興建工程」上梁典禮。內政部國土管理署表示，為解決其現行辦公空間老舊與不足問題，該署發揮建築、土木及結構等專業能力，協助代辦此工程，自111年11月開工以來持續保持零工安事故紀錄，充分展現團隊在職安管理及工程品質的卓越表現，全案預計明（116）年6月完工。

國土署表示，該工程地點坐落於台中市北區雙十路二段的文化生活圈，緊鄰台中一中、孔廟及台中放送局等歷史建築，該址早期也是重要水源地，對成立已逾50年的自來水公司而言，具備重要意涵，該案新建工程經費約新台幣31.6億元，由經濟部編列預算支應及推動。

國土署秉持「科技、人文、生態」理念及融合台灣自來水公司的企業形象，推動新建物興建工程，外觀採取水滴意象的凹凸造型設計，將完成地上11層與地下3層的辦公大樓，並預定取得鑽石級綠建築標章、合格級智慧建築標章及一級能效標章，提升辦公品質之際，也為國家節能減碳政策及環境永續發展盡一份心力。

國土署補充說明，職業安全為工程之本，該案從規劃、設計到施工，為貫徹「全生命週期管理」的職安理念，工地現場積極導入AI智慧電梯井安全管制、人臉辨識系統、電子圍籬、臨時電盤偵測、空氣品質與噪音感測器等科技減災設備，並定期召開會議滾動式檢討各項防護措施，強化重大公共建設的工程風險控管及品質監督量能，讓「安全看得見」。此外，施工團隊亦秉持革新求變的精神，如採用機械擋土柱工法取代人工擋土柱工法，水滴造型版材以雙曲鋁板替代傳統鑄鋁工法等，積極提升整體施作安全，盼讓自來水公司能夠在穩固及舒適的辦公環境中，迎接下一個50年營運里程碑。

今日出席者包括：內政部國土管理署副總工程司步永富、台灣自來水公司董事長李嘉榮及總經理李丁來，九典聯合建築師事務所、豐譽聯合工程、正龍工程代表等共同參與。

