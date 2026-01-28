台水農曆春節不打烊 守護民眾用水安全

記者張益銘／臺中報導

台水公司今（28）日表示，為確保115年農曆春節期間（2月14至21日）供水穩定，台水公司預估春節尖峰日用水量將達958萬立方公尺，較平日增加約39萬立方公尺，增幅達 4%。面對春節大掃除與返鄉用水需求，台水已依各轄區特性擬定「春節供水因應計畫」，提前完成水源最佳調度與供水情勢推演，確保各區域水量充足且水壓穩定。

春節期間服務不打烊，台水平均每日動員587人輪值監控，最高日出勤達723人，全力守護民眾用水安全。台水公司特別提醒，國人習慣於除夕前大掃除，易造成瞬時用水集中，籲請民眾提前展開清潔工作並落實節約用水。

民眾可透過以下方式查詢停水公告或掌握即時供水狀況：1.停水公告查詢系統：https://web.water.gov.tw/wateroff/ 2.台灣自來水APP 3.LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知。如有突發事件或需宣導的重要事項，台水公司將於媒體、公司網站（https://www.water.gov.tw/）與FB官方粉絲團發布最新訊息，民眾請留意。

台水公司呼籲，民眾在春節期間如有繳費需求，可充分利用以下便捷繳費方式，確保服務不間斷：1.台水官網信用卡繳費。2.台水APP。3.街口支付、一卡通MONEY、台中e指通-支付繳費通、橘子支付、Pi拍錢包、icash Pay、ezPay簡單付、嗶嗶繳、台灣行動支付、悠遊付、全支付APP及全盈+PAY進行行動支付。4.持水費帳單至統一、全家、萊爾富、OK(來來)等超商繳費，若無水費帳單，各大超商多媒體事務機也可直接補單繳費。

台水公司強調，除作好相關整備工作外，春節期間客服專線1910服務不打烊，民眾如遇用水、水費等問題，或須通報路面漏水及查詢各項用水業務，可撥打1910客服專線，全天24小時專人提供服務。

