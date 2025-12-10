台水：基隆河水質已符合標準

針對基隆河油污事件，台水公司昨（十）日發佈新聞稿表示，經過多日監測，皆未再檢出油味及污染物，水質已符合相關標準，預計自今（十一）日上午八點恢復取水，但卻沒有通知基隆市政府。對此，市長謝國樑昨（十）日賞五受訪時表示，很可惜未獲通知，也不清楚要宣布什麼。他呼籲相關單位應與地方通力合作，解決這次的汙染事件。另外，立委林沛祥則認為台水公司應公佈第三方檢測數據取信於民，讓民眾盡快恢復生活用水的正軌。

台水公司昨（十）日上午表示，十一月二十七日基隆河發生油污事件後，台水每日針對基隆河原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。

廣告 廣告

對此，市長謝國樑昨（十）日上午出席活動受訪時表示，很可惜這場記者會市府未獲通知，也不清楚要宣布什麼。他呼籲相關單位應與地方通力合作，解決這次的汙染事件。謝國樑認為，中央與地方合作，共同擬定更多的策略，包括開放取水，共同協助民眾，讓大家盡快恢復到生活上用水的正軌，會比較有幫助。

另外，立法委員林沛祥表示，台水公司先前在油污事件中曾兩度出現檢測失誤，造成民眾極大的不安。因此，此次的檢測結果必須確實且負責。林沛祥強調，基隆市民已無法再承受任何一次因疏失、誤判或儀器問題造成的水質有疑慮的事件；這不僅影響家庭生活，許多商家營運也因此受到衝擊。林沛祥也進一步要求，台水公司必須嚴格把關所有檢測數據，包括第三方複檢結果，也要清楚對外公開檢測流程與標準。林沛祥表示水質安全沒有灰色地帶，台水公司務必要把關到位、資訊透明。