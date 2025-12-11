台水：基隆河水質符合標準 八堵抽水站恢復復抽

記者張益銘／臺中報導

台水公司昨日表示，基隆河河道經連日多點採樣檢測，水質均符合《飲用水水源水質標準》，且未再出現油氣味。今（11）日上午8時已恢復八堵抽水站復抽作業，第一階段將採行「白天取水、夜間停抽」模式為期兩天，並預計自本週六（12月13日）起恢復全天候正常取水，以加速回補新山水庫庫容，提升基隆地區供水韌性。

台水公司總經理李丁來指出，自事件發生後已全面啟動最高強度的水質監控。除每日進行多點位、多時段的內部檢測外，也同步與環境部、基隆市政府環保局合作，並委託外部專家進行第三方檢測，針對淨水設施及河川水體實施多重把關，嚴格確保飲用水安全無虞。

李丁來說明，今日恢復復抽後，已針對原水進行水質檢測，包含水源水質10項指標、嗅度與揮發性有機物（VOC）。相關檢測結果已公布於台水公司全球資訊網，讓用戶清楚掌握水質資訊。下午並配合基隆市、新北市環保局針對八堵抽水站、新山原水與清水、基隆區5處供水點及汐止區 2 處供水點等共10點，進行重金屬及揮發性有機物（VOC）檢測。

為避免類似事件再次發生，台水公司已啟動多項中長期改善措施，包括增設低濃度有機物快速偵測儀、重新調整油膜感測器位置、強化操作人員人工嗅辨（熱嗅）頻率至每2小時1次，以提升警示與應變能力。

李丁來強調，將持續以最高標準守護水質安全，並全力配合環保機關與檢調單位追查污染源，對肇事者提出最嚴格求償與追究責任，落實企業社會責任。

八堵抽水站復抽，新山淨水場進水情形。（台水公司提供）

八堵抽水站水質檢驗車現場水質檢驗。（台水公司提供）