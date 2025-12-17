台水：將誠公司排放廢水 部分污染物進入淨水場

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆河11月27日受到油污染，導致基隆市、新北市18萬戶用水受影響，台水公司總工程師王傳政今天說，將誠公司把廢油經油水分離後，溶於水的部分注入河川，確實有些污染物進入淨水場。

國民黨立委林沛祥、張嘉郡、廖先翔今天至八堵抽水站考察，基隆市長謝國樑、經濟部常務次長賴建信、台灣自來水公司董事長李嘉榮等人到場，一同聽取台水公司簡報。

王傳政簡報時表示，這次基隆河油污事件，很遺憾是溶解性油污，大家從新聞看到（得知），將誠公司從台中港取得廢油，經油水分離後，再把溶於水的部分注入河川，表面油膜監測儀可能沒那麼快反應，但確實有些污染物已進入淨水場。

王傳政說，台水公司為此增設水質監測設備，並提出精進應變作為，希望能避免類似事件再度發生，另期盼透過跨機關聯合稽查小組，盤點基隆河上游、下游及支流污染熱源，及水源保護區內土地使用狀況，加強巡查潛在污染源，降低類似事件發生。

基隆地檢署追查基隆河油污染事件元凶，鎖定暖暖區處理貨輪廢油回收的將誠公司，經檢察官複訊後，11日向法院聲押游姓負責人及4名員工獲准。對於污染基隆河元凶是否確定為將誠公司，賴建信受訪說，全案檢察官正在處理中，就看檢察官偵辦結果。（編輯：龍柏安）1141217