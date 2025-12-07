台水：明與第三方採檢水質 9日檢驗結果若合格恢復抽基隆河原水
〔記者俞肇福／基隆報導〕影響基隆市、新北市汐止區15萬餘戶用水的基隆自來水遭污染事件，基隆市政府找到暖暖區源遠路大排12月2日出現大量泡沫，基市府連日來動員人力機具，已清除大排內淤泥，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天(7日)表示，明天(8日)將與第三方單位共同採樣大排的水質，檢驗報告最快預計9日出爐，經基隆市政府同意後，才會開始抽取基隆河原水。
水公司八堵抽水站11月27日抽取基隆河原水，造成連日來基隆與汐止15萬餘戶水傳油味，環保局與警察局溯源追查，12月2日發現源遠路102巷旁大排出現大量泡沫，經環境部及環保局循線追查，發現正方倉儲及盛星動力公司涉嫌違法排放廢水，環保局依違反水污染防治法，分別裁罰正方倉儲60萬元、盛星動力100萬元；但是，挨罰的正方倉儲及盛星動力，基隆市政府認定並非是基隆河原水遭污染的元凶。
基隆市政府在碇內福安宮外成立前進指揮所，工務處5日完成大排淤泥清除作業，台灣自來水公司在大排布設攔油索、吸油棉外，並調派「水質行動檢驗車」，多次採集上游及下游水質，針對揮發性有機物等化學物質檢驗，上午持續派員針對這處大排採集水質檢驗。
陳昭賢表示，因清除大排內淤泥時，水源已被攪動，待靜置2天後，明天會正式採樣，檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，開始抽取基隆河原水。台水公司近期並針對基隆河本流上游至基隆河抽水站、八堵抽水站採樣水質，檢驗結果都合格，上午派員至這處大排採樣水質，檢驗報告預計明天出爐，僅供水公司內部參考。
基隆市長謝國樑表示，基隆市目前供水沒有太大問題，暖暖區供水穩定，採檢水質作業需要2天至3天，如果確定水質合格就可開始抽取基隆河原水，但正式抽取原水作業，他尊重專業，不做太多臆測，不過看起來都依照計畫推進；至於眾人關心的追緝污染元凶，市府已向基隆地檢署告發，檢察官正偵辦中，他沒有太多評論。
