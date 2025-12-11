台水：水質檢驗合格 白天恢復抽取基隆河水

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆河受到油污染，台水公司經第三方檢驗確認水質符合標準，八堵抽水站今天上午8時恢復抽取基隆河水。台水表示，先採白天復抽、晚上停抽，水質若沒有問題14日起整天抽水。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，上午8時開始恢復抽取基隆河水，因為白天水質較為清楚，原則上會採取「白天復抽、晚上停抽」方式，之後水質檢測若沒有問題，14日會恢復整天抽取基隆河水，也會持續檢測水質，確保市民用水安全。

陳昭賢說，台水公司在碇內福安宮下游約400公尺處增設監測點，這是第1道防線，復抽的八堵抽水站設有油膜偵測器，後端有2道攔油索，另有水中偵測總有機碳、酸鹼值等多種檢測，甚至以魚箱養魚生物監測，可確保水質安全。（編輯：李錫璋）1141211