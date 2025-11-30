台水：水質檢驗確認已無異味

在自來水飄出油味期間，台水公司以水車提供民眾用水。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆河油汙事件，台水管網經多次排水消除異味，用戶可安心使用。有關基隆河八堵抽水站遭受油汙染，影響新山淨水場供水，台水公司立即啟動緊急應變措施，停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，同時清洗淨水設備、執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味後，用戶可安心使用。

台水公司指出，新山淨水場主要供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區及新北市汐止區部分區域的自來水。事件發生後，台水公司動員二百八十六人次，以新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，同步進行用戶現場及電話訪視，確保疑似有異味區域之自來水已完全排除，及對該區域進行多輪水質採樣，檢驗都符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，並依據用戶反映水質有異味狀況，協助排水後進行復驗確認無異味，讓民眾能真正的放心及安心使用。

對於部分用戶反映自來水仍有油味的情況，台水公司建議，用戶家中或社區水塔內，所蓄存有異味自來水，可先排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用。

台水公司三十日再次強調，將持續以最高標準守護民眾用水安全，對任何汙染水源、危害公共衛生的行為表達最嚴正的譴責，籲請基隆市環保局加強對汙染行為的稽查，商請地檢署介入調查，確保公共水源不再遭受汙染。