台水：西勢水庫可供水10天 盼2天內從基隆河取水

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市源遠路102巷旁大排昨天出現大量白色泡沫污染，暖暖區居民憂心恐停水，台水公司今天表示，西勢水庫可穩定供水10天，待淤泥清除後將檢驗水質，確認安全無虞，2天內可恢復從基隆河取水。

基隆市政府上午在碇內福安宮外成立前進指揮所，基隆市長謝國樑率工務處長簡翊哲、環保局長馬仲豪進駐，台灣自來水公司總經理李丁來、國民黨立委林沛祥等人也到場了解情況。

李丁來表示，暖暖淨水場每天出水量約4.3萬噸，水源主要來自西勢水庫，目前蓄存量約18.5萬噸，因西勢水庫屬在槽水庫，每天約有1.7萬噸水量流至水庫，加上透過其他淨水場調度水源，目前每天使用約1.6萬噸西勢水庫水量，預估可維持10天穩定供水，並非先前所指3天，3天是非常嚴峻的情況。

李丁來說，市府清除淤泥後，台水公司會從上游至八堵抽水站間採樣水質檢測，行動水質檢驗車已進駐新山淨水場，可以很快檢測236項化學物質，確認水質安全無虞將通報市府，經市府認可後，最慢2天內恢復從基隆河取水，台水公司也會配合前進指揮所調度，全力確保市民用水穩定及安全。

李丁來表示，若確認這處污染源水質安全無虞，會依原本規劃從基隆河取水，若水質仍有疑慮，也規劃替代方案，繞過這處污染源，從污染源上游取水鋪設1.5公里管線，將水源輸送至2處抽水站，預計10天內可完成，

此外，李丁來說，台水公司正推動聯通管工程計畫，粗估經費約新台幣80億元，將自來水從台北經汐止輸送到基隆，已完成可行性初步報告，待後續審議。（編輯：林恕暉）1141203