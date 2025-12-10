台水：11日復抽基隆河水源 白天取水夜間停抽逐步供應

（中央社記者曾筠庭台北10日電）基隆河油污事件持續引發關注，台灣自來水公司今天表示，近日於基隆河上、下游多處採樣與檢測，未再偵測到油味與污染物，經第三方檢驗確認水質符合飲用水標準，將於11日上午8時啟動八堵抽水站復抽基隆河水源，以「白天取水、夜間停抽」的保守方式，逐步穩定基隆地區供水。

經濟部和環境部今天共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水公司董事長李嘉榮於會中說明，基隆市政府5日完成河面清淤與防污處置後，台水陸續進行水質採樣，6日至9日期間，台水在疑似污染源福安宮匯流口上下游4個點位加強監測，包括嗅度、聞臭與揮發性有機物（VOC）快篩。

他表示，多日結果均未檢出油污痕跡，再經第三方公正單位複驗，各項指標均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，確認水質安全無虞。

李嘉榮指出，明天起八堵抽水站將恢復取水，初期採「白天取水、夜間停抽」的保守方式，再視水質穩定情形逐步延長抽水時間，確保基隆地區供水穩定。

台水副總經理武經文補充說明，白天取水、夜間停抽的供水模式預估運作2天，確保水質穩定後即可全面抽取基隆河水源。

李嘉榮指出，本次基隆河油污事件影響約18萬戶，台水以從寬從優原則認定受影響用戶，並主動減免半個月水費，初估損失至少新台幣2000萬元。他也說，台水正與環保單位與檢調合作追查污染源，相關事證已移送，後續將依法向污染行為人求償。

環境部次長葉俊宏在會中補充指出，涉嫌污染者已鎖定，目前進入偵查與蒐證階段。

為強化未來污染防治，環境部水保司長王嶽斌表示，後續將督導基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，盤點污染熱區、掌握水源保護區土地使用狀況，並加強潛在污染源巡查，以降低類似事件再發風險。

台水也提出中長期水源改善規畫，包括引翡翠水庫原水支援汐止、基隆地區。李嘉榮指出，北市自來水處目前每天可從汐止供應8.5萬噸，未來將從汐止往北延伸至六堵、八堵，並與基隆捷運工程同步施工，總經費約11.7億元、工期4年，完工後最大支援量可提高至13萬噸，以強化基隆供水韌性。（編輯：潘羿菁）1141210