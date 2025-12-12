台江三代素人畫家共創公民美展 福爾摩沙展出至三月

台江公民美展即日起於福爾摩沙酒店展出至三月一日，十二日開幕茶會台南社區大學也邀請市民共賞藝術之美。(台江社區大學提供)

記者王勗／台南報導

為鼓勵市民走出家庭看見台江文化之美，台南社區大學台江分校粉彩班、水墨畫班師生辦理第四回台江公民美展，展出作品由老中青三代、共廿九名學生創作，以畫筆詮釋台江地景。即日起於爾摩沙遊艇酒店文創區展區，展至明年三月一日，邀請市民共同欣賞台江之美。

本次展出作品繪製山海圳國家綠道、台江文化中心、台江國家公園、台江漁塭、台江水鳥等美景，高齡八十六歲的阿嬤也傾力繪製作品「黑琵風情」捕捉黑面琵鷺之美。社大台江分校表示台江公民美展源起於台江建庄二百年，由在地出身企業家謝文祥先生大力支持，迄今已舉辦第四回，希望讓更多國際旅客及國人，認識台江之美，進而走進台江，看見台灣福爾摩沙。

台江公民美展十二日舉辦開幕茶會，第四回台江公民美展今天舉行開幕茶會，包括台南社大校長林朝成、董事長謝文祥、安南副區長郭孟淑、台江國家公園科長林文敏、南市府教育局專員陳冠樺等教育文化界代表現身與會見證，也在老中青三代創作者帶領下參觀作品。

謝文祥指出，人人都是地方文化的記錄者，也是土地故事的創造者。故鄉美景成為藝術畫作讓人感動，透過本次美展，也得以看見台江的故事及每個台江創作者的生命軌跡與情感連結。台江公民美展迄今舉辦四年，四年來也看見創作者的成長，也看見更多青年、親子、社群團體投入，未來也希望持續以文化為媒介，讓更多人認識台江、走進台江、愛上台江。