台江單車賞鳥趣12/6出發

台南沿海可以近距離觀賞到黑面琵鷺。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

黑琵來了！內政部國家公園署台江國家公園管理處將於十二月六日舉辦「單車賞鳥趣、秋遊山海圳」活動，帶領民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪、山海圳綠道，全程約十公里，認識四草、鹽水溪口濕地及候鳥生態。

台江處指出，台江國家公園境內有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲，鹽水溪下游及嘉南大圳，除位處國家級濕地鹽水溪口濕地，更緊鄰台灣唯二的國際級濕地四草濕地，多樣濕地環境孕育豐富動植物生態，並提供過境或度冬候鳥補充養分及棲息環境。

沿岸紅樹林有白鷺鷥築巢及招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息，並有鷸、鴴、雁鴨、黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等候鳥來此度冬。

這次活動將帶領著民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，並在溪口處轉往山海圳綠道順著嘉南大圳東行，全程約十公里，以慢活、慢遊方式認識豐富的河口資源及候鳥生態。「單車賞鳥趣、秋遊山海圳」適合熱愛戶外活動及生態觀察的大小朋友，共有四十個名額，參與者需自備自行車或租賃台南市公共自行車（UBike）。