台江國家公園與生態友善棲地合作漁民、企業夥伴 共同野放4隻黑面琵鷺





國家公園署台江國家公園管理處16日於七股區魚塭舉辦救傷痊癒4隻黑面琵鷺之野放儀式，現場邀集通報搶救漁民黃南彰、ESG合作企業全一電子公司湯元佑協理、警政署保七總隊第七大隊張睿育大隊長及墾丁國家公園管理處許書國處長等，與台江處陳俊山處長共同揭開野放箱門，讓牠們重返熟悉的棲息地天空，也為公私協力保育黑面琵鷺行動開啟了新紀元。

台江處陳俊山處長表示，這次野放的4隻黑面琵鷺皆係民眾通報搶救成功的案例；在七股區魚塭內因肉毒桿菌中毒癱軟倒地，經搶送農業部生物多樣性研究所接受獸醫專業醫療及照護後送回原地野放；其中1隻是台江生態友善棲地營造合作漁民黃南彰，在去(114)年12月30日於自家魚塭發現、另外3隻則是民眾在去(114)年12月27日於十份里、三股里兩處魚塭發現後通報，顯見黑面琵鷺保育理念已在台江地區深植人心。

4隻康復的黑面琵鷺背掛全一電子及中信金控等公司贊助的衛星發報器，並繫上編號為W31-34的腳環。透過衛星發報器長期追蹤，可更加了解黑面琵鷺的生態需求，有助營造更友善的棲地環境。台江處近年來不僅與在地漁民合作，推動生態友善棲地營造，也同時吸引企業挹注ESG資源，強化黑面琵鷺保育研究設備；這次黑面琵鷺救傷及野放行動，堪稱公私協力合作無間之保育成功案例。

