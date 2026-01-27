台江國家公園遊客中心常設展區 推AI語音導覽服務

斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言