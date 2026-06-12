台江地景公園「噴了個寂寞」鯨骨噴霧戲水區延宕 最快6月底啟用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台江地景公園的親水設施供電系統工程到今年5月完成，今年6月底啟用。（台南市地政局提供／郭良傑台南傳真）

台南市「台江地景公園」114年1月啟用後，公園內規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，至今尚未啟用，讓前往消暑戲水的家長與小孩大失所望。市議員陳怡珍今（12）日在議會質詢時指出，噴霧走廊從來沒噴過霧，迷霧區讓民眾等得一頭霧水，根本是「噴了個寂寞」。地政局回應，該設施因供電系統工程到今年5月才完成，確定能在今年6月底啟用。

台江地景公園以台江內海歷史文化及生態意象為設計主軸，結合鯨魚造型地景、特色遊戲場、綠地廣場及休憩步道等多元設施，公園啟用後移交工務局維管，目前公園已成為安南區重要休閒據點

廣告 廣告

台江地景公園內規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，因電力供應延宕至今尚未啟用。（台南市議員陳怡珍提供／郭良傑台南傳真）

陳怡珍指出，市府打造特色公園值得肯定，但相關設施不能只停留在規畫與宣傳階段，更應真正提供市民使用。既然這些親水設施已列入公園規劃內容，就應儘速排除技術問題，讓公園功能完整到位，才能回應市民期待。

陳怡珍強調，市府務必說到做到，如期完成啟用作業，不要再讓市民一再等待，今年暑假要讓親子一同真正享受到台江地景公園完整的親水遊憩空間。

地政局表示，台江地景公園水霧設施屬高壓用電系統，與一般公共設施用電申請程序不同，供電設施由台電公司辦理專業施工，重畫工程完工後適逢道路禁挖期間，加上今年度土方調度問題影響，台電公司管線埋設作業所產生之土方，一度面臨無適當去處，致無法順利進場施作供電工程。

經地政局主動協助土方去化，克服施工限制後，台電公司於今年5月完成管線埋設作業，目前正由原遊具設備廠商進行系統測試及安全檢查作業，確認噴霧、供水、控制系統及各項設備均能正常運作，確保使用安全無虞後，將正式運作使用，預計6月底前啟動。

更多中時新聞網報導

世足》諸神黃昏 耀眼星光難掩感傷

學貸畢業還款利率少1％ 8月上路

NBA》斑馬斷尼克13連勝 川普觀賽遭狂噓