台江攜手明台產險植樹

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台江處處長陳俊山（右）與明台產險董事長矢持健一郎（左）共同植栽原生植物。（台江處提供）

（另開新視窗）

記者陳治交／台南報導

為推動原生植物應用綠化，內政部國家公園署台江國家公園管理處依循適地適種原則，邀請ESG合作夥伴明台產物保險股份有限公司，十一日在七股區鹽田築堤區域栽植原生植物苗木，共同營造改善鹽田生態棲地。

台江處與ESG合作夥伴明台產物保險參與原生植物應用工作。（台江處提供）

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原生植物是國家公園綠美化最佳素材，為改善七股區鹽灘地環境不佳景象，分步驟執行土堤修復、棲地水文改善試驗，以提升現地植生條件，並依循原生植物適地適種原則，挑選台江國家公園苗圃所培育之欖李、土沉香、銀葉樹、草海桐、苦檻藍、海南草海桐、老虎心、水黃皮等苗木，台江處處長陳俊山偕同明台產險董事長矢持健一郎、內政部保安警察第七總隊第七大隊共同栽植原生植物。

台江處處長陳俊山表示，原生植物具多樣生態系服務效果，預期可提供土堤防護、洪氾調節，並提供阻風遮陽作用，未來也能成為固碳減緩氣候變遷生力軍，未來將透過工作假期方式，持續推動原生植物應用綠化工作。