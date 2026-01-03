台江攝影講座 許釗滂透過鏡頭 分享台灣之美

許釗滂走訪台灣各國家公園的攝影作品。（台江處提供）

記者陳治交∕台南報導

內政部國家公園署台江國家公園管理處將於一月至三月推出「台灣寶藏─國家公園之美」系列講座，邀請「光影魔術師」許釗滂進行攝影賞析與講解，每月一場次分享三座不同國家公園與台江國家公園的攝影作品。講座均為免費自由參加，歡迎大家把握機會，一同感受鏡頭中各國家公園動人的生命力。

台江國家公園遊客中心二樓特展室正展出「從山之源、到水之涯─台江生命風情」特展，精選許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，邀請民眾觀賞鏡頭中的台江，窺見光影交織而成的台江風情之美。

台江處表示，一月至三月將推出「台灣寶藏─國家公園之美」系列講座，第一場「墾丁、玉山、陽明山+台江」，時間一月十七日下午二點至四點。第二場「太魯閣、雪霸、金門+台江」，時間二月七日下午二點至四點。第三場「東沙、澎湖南方四島、壽山+台江」，時間三月二十一日下午二點至四點。

台江處指出，許釗滂將分享多年來走訪台灣各國家公園所記錄的壯闊山河精彩畫面，與這些作品背後鮮為人知的拍攝歷程、和在地居民的互動故事，探索多元地貌和壯麗的自然風貌與豐沛生機，也期待大家在欣賞美景之餘，更理解並關注國家公園保育的重要性。