台江文化中心舉辦心心埕市展覽

台江文化中心六日推出「江中城—心心埕市」展覽，感受地方生活溫度。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台江文化中心六日推出「江中城｜心心埕市」展覽，以台江地區的自然景觀、人文脈絡與社區教育為核心，與安南地區的生活氛圍出發，透過繪畫為主的靜態創作形式，呈現藝術家對地方風景、情感記憶與城市日常的觀察與回應，形塑一處能沉澱心靈、細細品味生活的藝文場域。

文化局專委方敏華表示，台江文化中心長期以「文化就在生活中」為核心精神，透過展覽、教育推廣與社區參與，讓藝術成為民眾日常的一部分。此次藝術展，更是一場連結地方記憶與當代創作的文化行動，透過細膩的繪畫語彙，引導觀眾重新感受台江風景、人情與生活節奏，拉近藝術與社區、不同世代間距離，一起走進屬於我們的一幀風景。

展覽藝術家包括吳日勤、吳瓊文、梁璥韓等，由沈觀毓策展，為深化展覽與社區連結，也規劃多場跨年齡層藝術工作坊，包含幼兒園學童與日照中心長者專屬課程，並將開設工作坊，一起以藝術感受地方生活溫度，展期至三月廿九日。