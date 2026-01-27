台江春聯列車首發公親寮 廟口書法結合AI創作現典故

莊崑謨、洪麗里老師今日帶領書法班同學，在公親寮清水寺廟口現場揮毫。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕社大台江分校5個書法班，結合公親寮清水寺、陳卿寮保山宮、什三佃慶興宮、總頭寮興安宮、海尾朝皇宮舉辦「廟口書法」台江春聯列車行動，近百位師生接力在廟口寫春聯送平安，今天首站從公親寮清水寺出發。

莊崑謨、洪麗里老師今日帶領書法班同學，在公親寮清水寺廟口現場揮毫，受清水寺主委許水信、里長王金樹等鄉親熱烈歡迎，安南區魏文貴區長也特別前來鼓勵，特別是同學們也以公親寮、清水寺的歷史典故，結合AI創作台江版文化春聯。

社大台江分校執行長吳茂成表示，5個班群共同合作連續5天策辦「廟口書法」台江春聯列車行動，同學現場書寫自己創作的台江文化春聯，例如「七月還願拜溪墘，八月收成謝土地」、「草寮建立家平安，十六寮庄人和樂」、「公親和事厝邊讚，清水祖師庄內安」，十分搶手，接下來廟口書法列車將開往陳卿寮、什三佃、總頭寮及海尾廟口，歡迎大家來參與。

魏文貴表示，感謝社大台江分校書法班群師生，前往台江廟口手寫春聯，很多里民都希望門口貼的是「手工」書寫的美麗春聯，這項台江廟口春聯列車行動，讓里民能夠就近拿到手工書寫的春聯，同時書寫台江文化春聯，對地方很有幫助。

莊崑謨則指出，公民行動是社大台江分校很重要的特色及價值，書法班群同學們前往台江廟口書寫春聯迎新春，展現公民參與的精神，特別是此次廟口書法台江春聯列車，以台江傳統文化為根，結合AI，鼓勵同學以公親寮、拜溪墘等在地歷史文化，創作台江文化春聯，傳統書法藝術結合AI科技，推廣台江歷史文化，讓大家以生活在台江為榮。

廟口書法結合AI創作現典故。(記者王姝琇攝)

台江春聯列車首發公親寮清水寺。(記者王姝琇攝)

