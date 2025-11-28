台江生命風情攝影展 光影魔術師許釗滂鏡頭說故事
記者陳治交／台南報導
內政部國家公園署台江國家公園管理處二十八日舉辦「從山之源、到水之涯」台江生命風情攝影展，「光影魔術師」許釗滂以鏡頭訴說台江水域與土地的故事，透過光影詮釋及獨到視角，探索台江多元地貌與豐沛生機。
台江處長張順發表示，「從山之源、到水之涯」代表著國家公園署於一一二年成立之後，每個國家公園從水的源頭，透過河川廊道來進行生態保育。攝影家許釗滂的足跡踏遍全台，以鏡頭讚頌台灣國家公園的壯麗之美，每一次按下快門，都是經過長時間的蹲點觀察、與在地人細緻交流後，凝鍊的光影語彙，透過他獨特的光影詮釋與鏡頭語言，台灣的山川人文在影像中綻放出鮮活而深邃的面貌。
這次特展分為「原始之生」、「潮間之地」、「境界之民」、「光影之間」及「生命之海」等五大展區，台江多元的濕地景觀，由自然力量雕琢，也因人類活動而形塑，仔細探索，將能發現其不思議的地景構圖與色彩。
台江處指出，光與影編織出台江最靜謐美麗的時刻，天空暈染層疊色彩，地景也隨之幻化；鹹鹹的汗落入鹽地與大海，曬黑的臉龐寫著豐收的喜悅，人們奮力生活的姿態，是這片土地最動人的風景之一；與人們比鄰而居的濕地生物與候鳥，是台江濕地上最生猛可愛的焦點，這片豐饒的生命之海，有賴你我共同守護。
