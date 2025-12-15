台江處黑琵甜甜圈獲政府服務獎

內政部國家公園署台江國家公園管理處深耕地方十餘年，十五日獲頒國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」。 （台江處提供）

記者王勗∕台南報導

內政部國家公園署台江國家公園管理處十五日獲頒國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」。內政部次長吳堂安特別表揚台江處「黑琵甜甜圈」保育模式，突破國家公園邊界，成為國際生態保育的台灣亮點。

吳堂安表示，台江國家公園是候鳥遷移停留熱點，台江處保育模式串聯遊客、漁民、社區及ＮＧＯ，不僅成功調解衝突，也為候鳥營造友善的棲地環境，讓候鳥能安心跨越國家公園邊界，創造「不是國家公園的國家公園」新保育典範。

內政部指出，台江處得獎關鍵正是在於突破國家公園邊界，建立保育與社會共融的全新價值，以「黑琵甜甜圈」保育模式在無形中達成聯合國生物多樣性公約所倡議「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-based Conservation Measures，OECM）目標，成為國際生態保育的台灣亮點。

早年台江處人員拜訪魚塭宣導候鳥保育理念時，不乏遭民眾怒罵甚至放狗驅趕，幸台江團隊靠著十餘年堅持，逐漸與在地漁民建立深厚的信任與合作關係。近年也吸引明台產險、全一電子及中信金控等企業主動加入推動生態友善棲地行列。