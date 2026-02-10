​台江處《鹽村漁跡》新書！紀錄漁鹽文化 重現職人生活智慧

台江國家公園管理處發表《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》一書。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

內政部國家公園署台江國家公園管理處十日發表《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》一書，台南大學文化與自然資源學系教授張靜宜深入田野、訪談耆老，將第一手訪談資料以圖文並茂方式呈現，讓人更為瞭解漁鹽器具、技法與這片土地的故事。

台江處長陳俊山表示，對台江而言，漁業與鹽業不只是歷史產業，更是地方身分的重要組合，透過文字與圖像呈現，包括漁民使用的尖叉、手抄網，鹽工依靠的木杷、肩擔，這些逐漸淡去的文化再次鮮活重現，他們並非屬於過去，而是仍在土地上流動的生命印記。

廣告 廣告

《鹽村漁跡：台江地區漁業與 鹽業常民文化踏查》一書由台南大學文化與自然資源學系教授張靜宜，與該系畢業生現從事設計工作的張雙溫插畫家共同完成，以漁撈（含鹽業）文化應用為例，漁民懂得順應潮汐、判斷魚蹤；鹽工依日光與風向，精確地耙鹽與晒鹽。

張靜宜說明，捕捉文蛤時，漁民須辦識沙面上的「開目」氣泡，再以尖叉挖掘；捕捉土龍，必須依泥質、水位、季節判斷下叉時機，這些技藝展現台江人深厚的生活智慧與因地制宜的態度。

台江是一片因海而生、因鹽而盛的土地。世代的人們在此與自然搏鬥，亦與之共生，淬鍊出獨特的漁鹽文化，如今多半只能在展覽或耆老的記憶中看見，若不及時保存，這些文化將隨著時間而消逝。