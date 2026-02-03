台江黑琵紅包拓印 2/7、8手作體驗

台江國家公園管理處「黑琵紅包拓印」活動。

為推廣黑面琵鷺保育成果，並讓民眾認識台江濕地生態之美，內政部國家公園署台江國家公園管理處將於二月七日至八日舉辦「黑琵紅包拓印」活動，透過手作體驗，將黑琵意象融入年節生活，共度充滿生態與文化氣息的新春時光。

本次活動以黑琵為主題，台江處精心設計九款黑琵陶燒版畫，民眾可運用版畫拓印技法，親手製作紅包袋與斗方春聯，在拓印過程中認識黑琵的生態特色，讓生態保育不只停留在知識層面，更走進日常生活與節慶文化之中。

「黑琵紅包拓印」活動將於二月七日至八日，每日上午十點至下午四點，在七股黑面琵鷺賞鳥亭採現場報名、免費參加，預計提供三百五十名體驗名額。歡迎三代同堂、親子家庭與民眾踴躍參與，在動手拓印紅包的同時，一同為新年增添祝福，也為黑琵保育盡一份心力。