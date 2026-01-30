台法合作辦比賽 培育太空人才

小組成員專心討論著，如何建構一個關於太空國防安全的方案，遇到困難，還可以當場跟專家請教，希望這個方案，未來可以付諸實行。這個小組的成員，來自機械、資管等領域，對於太空科技，充滿熱忱。

參賽者蔡喬伊說，「現在因為地緣政治的關係，然後政府在國防預算上面，都投入非常的多，軍工跟現在很紅的無人機，都是未來的發展趨勢。」

這項賽事是歐洲太空總署，和法國國家太空研究中心，創辦的賽事；為了培育台灣的太空產業發展人才，國家太空中心與法國在台協會合作，舉辦台灣站的初賽，讓參賽隊伍依據有興趣的太空科技主題，設計具有可行性、商業發展性的方案，就有隊伍投入開發衛星訊號傳送的資安方案。

參賽者劉洸昕指出，「比較想要做就是從地面接收站，到衛星的一套安全防護平台，然後看有沒有辦法，就是設計出一套流程。」

國家太空中心太空教育辦公室總監、南台科大副教授鄭琮生表示，「他訓練之後，未來可以投入太空相關的產業，當做台灣太空產業裡面的一個新血。」

事實上，台灣和法國在太空產業的發展上，有不少合作。國家太空中心指出，這項賽事特色是允許參賽者，可以使用法國國家太空研究中心的寶貴衛星數據、技術資源。

國家太空中心副主任朱崇惠指出，「我們跟法國第一次比較有深入的交流，大概是在1999年，我們的福衛二號是由法國的廠商承製。」

法國在台協會主任龍燁說，「我知道你們將要提供的，將成為台灣的靈感和驕傲的來源。」

今（2026）年度的賽事，有超過66個城市、4500名以上的參與者參賽，國家太空中心表示，初賽勝出的隊伍，預計4月初會到法國參加決賽，冠軍隊伍可以獲得技術輔導，還能取得創業資金，投身太空產業中，也為台灣的太空產業發展，播下種子。