台法安全指引有共識 準備應急包也慎防假資訊
（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）面對區域情勢變化與多重威脅，台灣與法國近期均公布面對天災或衝突等危機時的行動指南，強調未雨綢繆的重要性，也都提醒全民慎防假資訊干擾人心。
國防部全民防衛動員署公布「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，提醒民眾在面對危機時的準備和應變行動，包括物資準備和自救知識等，除了陸續普發紙本至家戶以外，也可網路下載中英文版。
數家法國媒體報導了台灣這項措施。法國24台（France 24）影音新聞報導台灣普發安全手冊，並提到中國與日本近期因日方「台灣有事」說法而起爭端。
France Inter電台指出，台灣的手冊中最有意思的部分可能是面對敵人時應採取的行動，「因為這反映了我們身處的時代」，例如勿理會來自中國的假新聞和資訊；另外，手冊也提醒不要使用中國製應用程式（App）及有攝影或監視功能的中國製設備，以免遭有心人利用。
巴黎人報（Le Parisien）也刊登以「台灣發放『危機』手冊供公民應對天災或『中國攻擊』」為題的報導。
與此同時，法國政府20日也推出「人人有責」（Tous Responsables）指南，指導人民在危機狀況下有效率地行動，落實總統馬克宏（Emmanuel Macron）將韌性視為國家安全核心的理念。
駐法國台北代表處在臉書粉絲專頁發文宣傳這份指南，提醒在法台灣人「這不是恐嚇，而是智慧的『未雨綢繆』。準備得好，心裡就踏實，生活也能安心」。
這份指南提到天災、技術或工業事故、衛生問題，甚至恐怖攻擊、戰爭和網路攻擊與「敵視法國的國家或組織」散播假資訊等危機。
發生重大危機時，法國政府會透過官方管道發布資訊，因此備有電池收音機至關重要，另外還須準備一個能應對危機之初72小時的應急包，內容物包括食物和水、保暖用品、醫藥用品、現金、身分證件影本等；建議儲備水量為每人6公升，食物須不易腐壞且不必烹煮。
指南中明確提及法國被捲入武裝衝突的風險，且有可能成為破壞穩定行動的目標，尤其是透過假資訊。（編輯：張芷瑄）1141124
