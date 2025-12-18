台波氫能工作小組會議 交流低碳氫認證、綠氫生產

（中央社記者曾智怡台北18日電）第2屆台波氫能工作小組會議落幕，經濟部能源署今天指出，此次雙方就氫能推動政策、低碳氫來源認證機制、綠氫生產技術研發現況、加氫站示範計畫等議題進行交流，未來兩國將持續透過工作小組溝通平台，共同推動氫能多元應用。

能源署今天發布新聞稿表示，「第2屆台波氫能工作小組會議（2nd TW-PL Working Group on Cooperation in Hydrogen Energy Field）」16日召開，此屆會議由波蘭主辦，台灣經濟部能源署副署長陳崇憲與波蘭能源部電動車、燃料暨氫經濟司司長Mr. Dariusz Kucel共同主持。

會議聚焦4大主題，包括政策推動、減碳策略及標準、綠氫生產及加氫站建置。

能源署表示，此次會議雙方就氫能推動政策、低碳氫來源認證機制、綠氫生產技術研發現況、加氫站示範計畫等議題進行交流。

同時，雙方業者共同探討多項潛力合作議題，包含水電解低碳氫生產技術應用於合成燃料生產、協助化肥業者與煉油業者能源轉型、燃料電池發電應用於運輸載具及資料中心電力供應、氫能巴士認證等。

能源署進一步說，特別是波蘭在冬季對熱能需求較大，燃料電池或電解槽，可同時滿足能源生產與供暖需求的多元應用場景，亦是未來雙方可深入合作方向。

此次工作小組運作是延續台波兩國於112年簽署「台波氫能合作工作小組合作備忘錄」所建立的基礎。

能源署補充，今年9月能源署副署長吳志偉率領「台波氫能訪團」赴波蘭進行為期一週的交流，期間拜會波蘭能源部、經濟發展與科技部、氣候與環境部等政府單位，並實地走訪波蘭氫能協會（Hydrogen Poland）及下西里西亞氫谷協會（Lower Silesian Hydrogen Valley Association）等具代表性的氫能產業機構。

能源署表示，未來兩國將持續透過工作小組溝通平台，強化政策協調與產業鏈整合，探索更多合作契機，攜手推動氫能於能源轉型中的多元應用。（編輯：楊凱翔）1141218