台波經貿諮商會議落幕 簽支持產業園區合作備忘錄

（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部政務次長江文若近日率團赴波蘭召開「第13屆台波經貿諮商會議」，討論深化ICT、半導體、中小企業創新及再生能源等合作議題，並簽署「支持經濟特區與產業園區合作備忘錄」，以及更新「中小企業、創新與新創事業合作備忘錄」。

經濟部今天發布新聞稿表示，江文若14日在波蘭弗羅茨瓦夫與波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）共同主持「第13屆台波經貿諮商會議」。

江文若在會中表示，去年波方籌組歷年來波蘭最大的訪團來台，本次台灣籌組超過百人回訪，是有史以來訪問波蘭最大的經貿訪團，代表台灣與波蘭深化經貿關係的高度意願，台波以民主價值與創新精神為基礎的夥伴關係，將為台歐經貿合作樹立典範。

雅洛斯指出，台波經貿關係愈趨緊密，台灣不僅是波蘭重要的經貿夥伴，更是可信任的夥伴，盼與台灣建立韌性且安全供應鏈，期待在雙方已建立的良好基礎上更進一步深化合作，並承諾將會簡化工作許可的申請程序，以及為業者提供一站式服務。

江文若與雅洛斯也共同出席於羅茲舉辦的「第21屆台波蘭經濟合作會議」。江文若致詞表示，本屆會議台波共約百家業者與會，涵蓋綠色能源、儲能、自動化及資訊科技等產業，面對AI的快速發展及國際情勢變局，政府將以信賴供應鏈為基礎，持續與波蘭在內理念相同的夥伴深化產業連結，樂見雙方業者透過會議平台持續交流。

此外，本次波蘭經濟部為台灣舉辦Gateway to Europe系列活動，協助業者瞭解波蘭產業生態系，並將波蘭作為進入歐洲市場的門戶，江文若並於活動中見證台灣綠能協會、波蘭投資促進局、產業發展局、弗羅茨瓦夫管理公司簽署建立台波數位科技生態系的合作意向書。

訪團亦考察弗羅茨瓦夫工業園區，實地瞭解弗羅茨瓦夫市的投資環境及工業園區的經營模式，提供有興趣赴波蘭布局業者的參考。

經濟部表示，波蘭地理位置優越、人才充沛，工業基礎雄厚，並已躍升為全球第20大經濟體，為台商布局歐洲的重要據點之一。波蘭同時是台灣在歐盟第6大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額為20.76億美元；截至2025年9月，波蘭來台投資約81.4萬美元，台商在波蘭投資金額則為9885萬美元。（編輯：林克倫）1141115