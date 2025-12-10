台泥三元告中鼎益鼎消防系統完全失效一把火求償46億 中鼎：系統已移交一年多

台泥表示，7月14日三元廠火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效，因此提告償46億。（圖片來源／立委賴瑞隆臉書）

7月14日台泥子公司電池廠三元廠發生火災，整廠幾乎付之一炬，台泥公司9日表示，三元能源科技股份有限公司（以下簡稱三元公司）已對中鼎工程股份有限公司及其子公司益鼎工程股份有限公司提起民事訴訟，追究其因履約不善、施工不當，以及對核心安全系統設計整合、施工品質監管等管理疏失所導致三元公司於114年7月14日火災事故中受到鉅額損失。

三元公司指出，火災發生時，由中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統全面失效，且相關工程仍處於保固期間內。中鼎公司同時作為專案管理及益鼎的連帶保證人，對所有施工瑕疵與管理疏失責無旁貸。三元公司已透過司法途徑求償，將在法庭上提出完整事證，以維護公司及全體股東權益。

高雄電池廠大火，台泥指控中鼎防火系統沒有發揮作用

三元公司則指出，7月14日三元廠火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效。例如，排煙風機完全未作動、且防火區劃失效。中鼎公司歸因於三元公司另外發包的化成設備消防系統，但三元公司認為，中鼎益鼎所承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統的全面失靈，是未能有效遏止火勢蔓延、造成鉅額損失的關鍵，中鼎公司對此負有責任。

三元公司強調，相關工程仍處於保固期間內，且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任。事實上，火災前公司已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

中鼎10日股價一開盤就下跌，盤中一度大跌6％，股價來到31.8元，市值一天減損18億元。中鼎聲明，集團子公司益鼎工程股份有限公司（下稱益鼎）為本專案之機電系統工程 承攬廠商。三元公司就本專案另委由其他廠商負責該廠核心鋰電池生產設備及 獨立自設消防系統（整合式化成消防系統）等之建置。

中鼎主張，移交三元公司自行使用及維護已一年有餘

中鼎與益鼎就本專案 承攬範圍所提供之服務均符合契約約定及相關法規，並經主管機關審核查驗通過， 亦於民國113年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護已一年有餘。中鼎及益鼎認為三元公司之主張依契約及依法均無理由，已委請律師積極 進行應訴準備，以確保公司及投資人之最大權益。

針對中鼎公司於記者會中指稱遭到拒絕協助，三元公司說明 ，火災後公司主管還曾親自帶領中鼎公司相關人員進入廠區勘查，並詳細說明系統失效情況。顯見三元公司曾展現尋求共同解決方案的誠意，中鼎公司的說法與事發後的溝通過程不符。

三元公司聲明，委託中鼎集團是基於對其「全球統包工程專案管理業者」的專業信任。中鼎集團既標榜三元廠為其進軍高科技領域的第一個作品，就應本於專業為本案量身設計符合生產「高階鋰電池」此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，非推諉卸責。

