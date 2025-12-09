台泥三元電池廠大火燒掉162億元，中鼎也要賠46億元？兩大集團將對簿公堂

台泥（1101）旗下三元能源高雄電池廠今年7月發生大火，一場祝融之災整整燒掉162.4億元，如今決定向國內統包工程大廠中鼎（9933）及其子公司益鼎提起民事訴訟求償46.2億元。中鼎對此強調，三元公司的主張「依契約及依法均無理由」，目前已經委任律師團隊準備應訴，藉此捍衛公司及投資人權益。

台泥第三季營運由盈轉虧，主因三元能源高雄電池廠火災事故造成資產及存貨損毀，台泥為此認列162.4億元的單次非經常性損失，其中132億元歸屬於台泥母公司，拖累本季帳面財務表現。



中鼎：三元自行使用及維護超過一年還提告，實在無法接受

中鼎晚間召開重訊記者會表示，今日與益鼎同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知及民事起訴狀繕本，三元公司主張中鼎、益鼎針對此次火災事故，有依約及依法應負的賠償責任，因此連帶求償新台幣46億2577萬5000元。

中鼎工程總管理處執行長李定壯指出，中鼎為三元能源高雄鋰電池廠建案提供專案管理、設計、採購及建造服務，益鼎承攬其機電系統工程，並經主管機關審核查驗通過，2024年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護，怎料事過一年之後發生火災，三元竟對中鼎、益鼎提告求償，「實在無法接受」。

三元：排煙、防火區劃都失效，保固期間內求償46億元



三元公司對此回應，已對中鼎、益鼎提起民事訴訟，追究其因履約不善、施工不當，以及對核心安全系統設計整合、施工品質監管等管理疏失所導致三元於火災事故中受到鉅額損失。

三元指出，火災發生時，由中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統全面失效，而且相關工程仍處於保固期間內。中鼎同時作為專案管理及益鼎的連帶保證人，對所有施工瑕疵與管理疏失責無旁貸。三元已經透過司法途徑求償，將在法庭上提出完整事證，以維護公司及全體股東權益。

三元說明，7月14日火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效。例如，排煙風機完全未作動、防火區劃失效。

雖然中鼎歸因於三元另外發包的化成設備消防系統，但三元認為，中鼎、益鼎所承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統的全面失靈，是未能有效遏止火勢蔓延、造成鉅額損失的關鍵，中鼎對此負有責任。

三元表示，相關工程仍處於保固期間內，而且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任。事實上，火災前公司已經針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

針對中鼎於記者會中指稱遭到拒絕協助，三元說明 ，火災後公司主管還曾親自帶領中鼎相關人員進入廠區勘查，並詳細說明系統失效情況，顯見三元曾經展現尋求共同解決方案的誠意，中鼎說法與事發後的溝通過程不符。

三元強調，委託中鼎是基於對其「全球統包工程專案管理業者」的專業信任，中鼎集團既標榜三元廠為其進軍高科技領域的第一個作品，就應本於專業為本案量身設計符合生產「高階鋰電池」此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，而非推諉卸責。

