台泥儲能技術進軍義大利高速公路 獲6充電站建置資格

（中央社記者何秀玲台北13日電）台泥旗下子公司Atlante宣布，取得6個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格，導入由台泥儲能研發並輸出至歐洲「充儲一體」模式，也讓台泥專利「EnergyArk水泥儲能櫃」進駐義大利交通據點，解決歐洲許多國家電網基礎設施老舊、電力擴容緩慢痛點。

台泥今天透過新聞稿指出，Atlante拿下的6個據點，皆為義大利重要交通樞紐，具備極高商業與戰略價值；其中包括連結米蘭與羅馬，地位等同台灣中山高的A1太陽高速公路Feronia Ovest站，以及貫穿義大利東岸、等同「台灣二高」地位的A14亞德里亞高速公路San Trifone Ovest站。

台泥表示，其餘A26、A23及A27路段為歐洲跨國旅遊的重要走廊，顯示Atlante在義大利已完成從單點設置，建構出連續性高速公路充電網絡，讓電動車駕駛在南北長途移動，都能穩定使用由台灣技術支撐的充電服務。

台泥也表示，不同於台灣目前國道服務區充電站多採「直連電網」模式，台泥研發EnergyArk水泥儲能櫃，在充儲一體架構中扮演關鍵的電力緩衝角色。由於歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，EnergyArk能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持360kW超高速充電樁的瞬時大電流需求。

台泥指出，董事長張安平自2022年成立子公司Atlante以來，以建設南歐最大充電網絡與虛擬電網為目標。Atlante至今已於南歐四國布建超過1000個純綠電充電站點，並逐步將EnergyArk專利水泥儲能櫃導入交通樞紐，其具備2小時防火時效的特性，更為國道高車流量場域提供安全保障。

Atlante Italy執行長加布里埃萊圖奇洛（Gabriele Tuccillo）表示，此次取得6個國道指標站點，不僅鞏固Atlante市場地位，也向歐洲證明台泥「充儲一體」模式，是未來推動電動交通規模化的關鍵路徑。（編輯：楊凱翔）1150113