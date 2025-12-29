台泥創紀錄！光看碳不夠看 台灣首家拿下歐洲等級綠水泥認證

台泥低碳水泥與混凝土取得國際EPD認證，環境數據全面揭露，正式接軌歐洲永續標準。圖／台泥

台泥今（29）日宣布一件對台灣建材業相當關鍵的事台泥在台灣生產的低碳水泥與混凝土，正式取得國際級的「環境身分證」。

這次通過認證的產品，包括和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土」，並取得第三類環境產品聲明（EPD，可視為全球永續發展趨勢中的重要綠色標示）。台泥也因此成為全台第一家同時擁有「水泥＋混凝土」雙EPD認證的企業，等於替台灣建材正式打開國際永續標準的大門。

廣告 廣告

簡單說，過去大家談環保，多半只看「碳排放有沒有少」。但現在國際供應鏈早已不只問你排多少碳，還會進一步追問：水用得多不多？對土壤和水源有沒有影響？生產過程會不會破壞環境平衡？EPD就是把這些問題一次攤開來，用科學數據說清楚。

台泥表示，單靠碳足跡已經不夠，國際客戶真正要的是「全盤透明」。因此，EPD不只量化揭露溫室氣體數據，還涵蓋用水狀況、廢棄物處理，以及對水質、土壤與臭氧層的影響，且所有數據都需經過第三方驗證，不能自行宣稱。

即使台泥在台灣生產的水泥與混凝土，主要用於本地公共工程與建設，並非出口導向，台泥仍選擇以與歐洲相同的高標準要求自己。繼葡萄牙、土耳其子公司完成EPD後，台灣也迅速跟上，將歐洲成熟的環境數據管理經驗直接「在地化複製」。

這代表未來台灣的公共工程、高科技廠房與綠建築，在選用台泥產品時，不必擔心環境數據落後國際，能直接接軌全球最嚴格的永續要求。

台泥強調，推動EPD不是為了好看，而是將複雜的工業流程，轉化為公開、透明、人人看得懂、也查得到的數據。透過資訊透明化，建立企業、客戶與社會之間的信任，同時為台灣打造更具韌性的綠色供應鏈。



回到原文

更多鏡報報導

台北車展夯什麼？／牽新車＋電動車＋寵物＋露營 多重商機既新潮又噴錢潮

台北車展夯什麼？／車市風向球 十大必看新車全曝光

台北車展夯什麼？／全場最貴的車竟是它 Foxtron首演Alfa與Jeep回來了！