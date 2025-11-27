台泥在台灣衰到不行海外卻削爆！ Cimpor利潤率直接把全球巨頭全踩在腳下

台泥在國內因子公司三元能源電池廠爆炸引爆110億虧損，但歐非事業線卻強到大賺。圖／台泥

台泥董事長張安平佈局歐非低碳水泥市場多年，終於在今年迎來全面開花結果。台泥子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbıyık今（27）日於法說會揭示2030戰略目標，將挑戰營35億歐元（新台幣約1270.73億元）、EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）10億歐元（新台幣約363億元）。

從Cimpor Global最新的成績單顯示，歐非事業體已成為台泥含金量最高的板塊：2024年EBITDA利潤率高達31.7%，超車Holcim（24.5%）與Heidelberg（21.1%）兩大國際巨頭；而與2016年台泥尚未入主時相比，淨利已增加5倍，財務體質更從高負債成功翻轉為淨現金。

Suat開場便表示，2018年起與張安平共事，就像上了一堂清晰分析與長期戰略的「大師課」。他形容張安平總能比市場更早看到風險與機會，這份遠見形塑了台泥在全球的佈局方向。他強調，台泥與Cimpor（葡萄牙，台泥100%持股）、OYAK（土耳其，80.05%）的結合（成為世界前三大水泥），是一場打造「超級綠色強權」的聯姻，不僅帶來高獲利模式，也讓台泥取得最關鍵的技術與市場基礎。

在風險控管方面，在葡萄牙與非洲市場，Cimpor的現金轉換循環一年可達12次，平均約30天即可收回貨款，截至本季末，淨擔保比率達92.3%，代表大部分應收帳款都有擔保，收款風險幾乎完全被消除，顯示營運優化執行力到位、非常到位。



