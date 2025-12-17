台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計

（中央社記者何秀玲台北17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭啓明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。

台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。

來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。

另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價差又進一步擴大。

張安平表示，目前台灣對進口水泥還是維持零關稅，毫無對等可言，這對台灣本土產業來說，不只沒有保護，更非公平。

此外，環境部將推動「國對國的碳足跡查驗機制」及「台版CBAM明年起試申報」，張安平認為，必須落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合，這不僅是確保工程結構安全與品質穩定，也是防止進口水泥在混合過程中產生不必要碳足跡與環境衝擊。他指出，台泥等本土業者都應嚴格遵守「一廠一證」規範，確保水泥來源可追溯，才能與混合使用的進口水泥形成對比。

其次，對進口水泥的碳足跡驗證，張安平表示，台灣應確認其碳足跡計算標準，並要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。許多東南亞大廠採用Net（淨排放）計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除，藉此美化數字，但台灣本土業者依國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的Gross（總排放）。

台泥表示，以台泥的和平廠與蘇澳廠為例，已投入資金改造設施，處理來自半導體等九大產業的工業廢棄物，將廢棄物轉化為水泥製程的替代原、燃料，而進口水泥業者無法擔負這樣的責任，對台灣環境問題無任何實質幫助。（編輯：林淑媛）1141217