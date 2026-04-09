台泥改造預拌廠 2031年變信義區城市綠洲

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▲台灣水泥董事會通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，將打造3棟頂級企業總部大樓組成的城市綠洲。（圖／台泥提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台泥啟動資產活化計畫，董事會通過信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算，將投入268億元打造企業總部大樓，命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），把預拌廠轉型為台北市綠色新地標。目前已請台北市政府都市設計委員會審議，預計2031年完工，要打造近零碳建築標竿。

台灣水泥董事會8日通過土地開發預算，把原本長期供應台北都市建設基礎材料的預拌廠轉型成城市綠洲，預計可創造顯著的開發價值與區域經濟效益。台泥指出，公司三大發展主軸：低碳建材、資源循環與綠色能源，未來「Tower Urban Oasis」將成為這些願景的實體載體。

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「Tower Urban Oasis」由三棟頂級企業總部大樓組成，其中一棟為台泥自用，另外兩棟預計出租或出售。此開發案象徵台泥從傳統水泥供應商，轉型為「永續文明的開創者」。台泥表示，這座企業總部大樓是集團接軌國際標準的實體名片，透過高性能的低碳規格，不僅能對接跨國企業對頂級企業總部大樓的剛性需求，也為信義計畫區增添一座具備國際競爭力的指標永續建築。

在技術規格上，「Tower Urban Oasis」從內到外大量使用台泥研發之超高性能混凝土（UHPC），並將導入台泥研發之低碳建材；結構安全方面，規劃取得國家級「耐震建築標章」，並導入先進之「隔震建築系統」。為因應淨零排放趨勢，建築規劃具備極高能源規格：太陽能光電設置量達法規要求之16倍、充電樁設置量為法規5倍，並同步規劃大規模儲能設備。

另，本案建築設計融入大面積的「垂直農場」，不僅能調節城市微氣候，更預期能透過綠色植被的屏障效應，使室內體感溫度較室外顯著涼爽，有效降低空調能耗。在認證佈局上，以「國際雙白金、台灣雙鑽石」四大規格為標竿，分別鎖定國際認受度最高的 LEED（綠建築）與 WELL（健康建築）白金級標章，以及台灣建築界最高等級之 EEWH（綠建築）與智慧建築雙鑽石級認證，透過「全滿貫」配置，強化資產的保值力。

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