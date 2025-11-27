台泥海外歐非事業迎來盛世 子公司執行長Suat喊「至少旺20年」

台泥子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbıyık法說會上揭示2030戰略目標，挑戰營收35億歐元（新台幣約1271億元）。圖／台泥

台泥在國內，因為轉投資的子公司三元能源電池廠爆炸，造成了110億元的鉅額虧損，但實際上，佈局歐、非低碳水泥市場多年的事業線卻強大到大賺。台泥子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbıyık更豪氣地表示，未來10-20年持續看好，到底底氣在哪？讓我們繼續看下去。

面對投資人詢問歐、非未來動能時，Suat提出了一個「水泥消費超級週期」概念，認為非洲與土耳其正站在未來20年成長的起跑點。從羅馬尼亞通往烏克蘭的大型工程，到土耳其震後每年50萬戶住宅重建計畫，台泥都已提前卡位，這無疑最有力的支持點。

廣告 廣告

至於，外界認為已經成熟的歐洲市場，Suat透露，葡萄牙其實才剛啟動1000億歐元（新台幣約3兆6327億元）基建計畫，而Cimpor今年市佔率已達55%，是伊比利半島市場的第一大基建水泥供應者。

Suat揭露策略細節後，台泥大家長張安平在場邊表示，像是「西非缺石灰石」等資訊本屬內部機密，如今曝光了，也代表台泥多年的全球佈局已經到位。他補充，也因為西非缺乏石灰石，反而讓擁有獨家鍛燒黏土技術的台泥具備絕佳優勢；而外界憂心的土耳其通膨，他也直說「完全沒有影響」，台泥靠高營運效率成功抵銷成本壓力，土耳其反而成為集團毛利最亮眼的市場。

在減碳與科技領域，Cimpor Global同樣走在業界前端。面對歐洲碳稅挑戰，台泥推出秘密武器「deOHclay(鍛燒黏土)」，預計2025年底前產能達150萬噸。Suat分享了一段令人動容的案例，兩年前，土耳其大地震後，公司導入「城市採礦」技術，將災區廢棄物轉化為重建建材，不只用技術降低碳排，也更具備人道價值。

同時，透過導入工業數位化系統「IndustrAI」與KUARTIS自動化採礦技術，Cimpor成功讓礦山生產力提升32%，展現高科技驅動的低碳轉型成果。



回到原文

更多鏡報報導

台泥在台灣衰到不行海外卻削爆！ Cimpor利潤率直接把全球巨頭全踩在腳下

不是豪宅每坪也能賣破百萬 新北百萬宅靠蛋黃高樓小宅魔法護盤

新北百萬宅越來越多！ 憑什麼一坪可以賣破百萬？答案超直白