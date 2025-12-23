台泥環泥撕破臉1／從夥伴變進口有隱情 環泥侯智元曝與台泥不為人知恩怨

環球水泥營運長侯智元近年革新舊廠、開發新產品。

「其實我們要的是尊重，請尊重業者多元選擇的自主權。」沒想到因為一句話而陷入台灣兩大水泥家族論戰，身為風暴中心的環球水泥營運長侯智元，接受本刊專訪時，最多的表情是無奈。

「大家有各自的立場，應該是要友好協調，但現在變成，如果不跟他們站在一起，就變成是『魔教』，還同流合污。」侯智元說，近來因進口水泥一事，像是被六大門派圍攻光明頂，不過，「既然我們選擇了這條路，就只能走下去。」

身為台灣目前最大的石膏板業者，環泥的混凝土事業在南台灣市場也是主流，因為環泥侯家是「台南幫」發家元老之一的侯雨利家族，他們在1962年建立大湖水泥廠時，選擇在高雄的大崗山，就是要開採當地的石灰石為原料，成為台灣十大建設的重要推手。

但1984年開始，政府以「環保意識抬頭」為由推動「水泥東移」計畫，不斷縮減台灣西部礦山的發展，導致環泥的大湖水泥廠，在1996年完全停止生產、礦山也無法再開採，現在已是當地人休閒爬山的好去處。

侯智元回憶起當年環泥在無料可用的窘況，甚至一度從菲律賓進口石灰石，最後選擇與台泥簽下合約，主要由台泥提供熟料，從花蓮和平廠用海運，繞過半個台灣運過來，在雙方合作的最高峰，環泥的訂單曾占台泥水泥銷量近兩成。

進貨品項主要為水泥熟料，由石灰石、黏土等原料按比例混合、研磨，經約 1400°C 高溫煅燒後快速冷卻製成，環泥向台泥採購後，加入自家的配比，才會成為一般用的混凝土，目前占環泥營收超過六成。

「身為一個企業關鍵產品的原料，要多元管道進貨、分散風險，是正常的商業行為。」侯智元說，向外國採購卻因此損失了本土供貨來源，他們也很無奈。

且「現在要把我們扣上『碳洩漏』這個罪名，實在言重了」侯智元說，「減碳是趨勢，沒人在逃避，大家都在面對，如果政府要徵碳費或碳稅、我們一定繳，我們有用自己的方式減碳，像是改善石膏板的製程，也持續研發工地廢料回收重製的技術。」

