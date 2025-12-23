台泥環泥撕破臉2／國際水泥低價傾銷來勢洶洶 台泥堅守價格得罪同業有苦衷

台泥董事長張安平積極推動減碳和國際化。

「政府從7月開始向越南課徵反傾銷稅，越南進口量大幅減少40％，但減少的量移轉到印尼，還有少量從日本進口，所以今年進口量可能不會比去年少。」台泥在11月底的法說會上表示，水泥公會決定向財政部和經濟部，提出反傾銷調查。

這也是近期台泥和環泥鬧得不愉快的最後一根稻草，環泥雖不是進口水泥的主要廠商，但在水泥熟料上是長年向台泥拿貨加工，近幾年增加了外國進口的管道，向台泥採購比例減少，台泥要求環泥維持原有的採購量，最後談判破局。

張安平表示，水泥業要求的是公平，畢竟台灣水泥賣到越南有關稅，但我們反傾銷只課一點點，他說，其實水泥業肩負著國家政策，幫忙處理工業廢棄物，很多還是高科技業者、甚至是半導體業很難處理的廢棄物，「這部分的價值，沒有被很多人看到。」

張安平說，台泥的和平廠與蘇澳廠，已投入大量資金進行設施改造，將這些廢棄物轉化為水泥製程的替代原、燃料，而進口水泥業者無法擔負這樣的責任，對台灣的環境問題無任何實質幫助。

對於環泥營運長的侯智元在建材展公開提到，為生存，明年環泥要全數轉往外國進口，並將台泥近年恩怨放上檯面，「台泥常以設備維修、天災或船期延誤等理由，片面減少原料供應，形成營運的不定時炸彈。」他更透露，「減少供應環泥，反而轉為自行銷售，造成同業不公平競爭。」

台泥除了立刻發出新聞稿回擊，並以罕見嚴厲用詞痛批：「對於環泥選擇不再支持『碳有價』的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，深感遺憾。」

台泥發言人葉毓君對本刊表示，先前花蓮強震，台泥和平廠受損嚴重，全廠停擺超過一個月庫存吃緊，連台泥的預拌廠都壓力很大，但還是努力優先調貨給環泥，維持對合作夥伴的承諾。

回到供給面，葉毓君表示，台泥遵守政府對石灰石開採的規範「適度開採。」目前整體水泥業的產能利用率不到七成，並沒有「貨不夠」的問題。「環泥不該用供貨不穩，或品質問題來掩飾成本考量。」她說。

至於同業批評台灣推碳費過早且不切實際，葉毓君表示，如果減碳只是為了拿歐盟訂單、應付CBAM（碳關稅），那叫做「投機」，對台泥來說是「信仰」，不會因別人不做，就不做。「台泥選一條比較難的路，是想用科技去改變水泥的DNA，而不是單純改變水泥產地。這沒有對錯，就是信仰不同而已。」葉毓君一字一句地說。

