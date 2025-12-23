台泥環泥撕破臉3／三度談判失敗 揭台泥環泥君子協議破滅始末

台泥成立「低碳營建先行者聯盟」。

近年來，越南與印尼兩大東南亞水泥生產國，因房地產與基礎建設需求不振，導致產能嚴重過剩，轉向海外銷售，水泥公會先對越南提出反傾銷調查，財政部於2025年7月課徵反傾銷稅。為進一步遏止日本水泥業者透過印尼廠傾銷台灣，水泥公會又在10月提出對印尼水泥的反傾銷案，此舉竟引爆環泥與台泥間的戰火。

「沒想到開會當天，代表環泥的副總，跳出來反對。」在場人士對本刊透露。就在環泥出聲反對後，隨即傳出台泥取消環泥的經銷價。「我們在公會表明反對（反傾銷稅），台泥馬上取消原本享有的經銷價格，直接改以市價供應。」侯智元生氣對本刊說。「如用市價採購，環泥將毫無利潤，為生存，我們別無選擇。」

環泥侯家跟台泥辜家是認識了60多年的朋友。環泥在1962年設立大湖水泥廠時，選擇在高雄的大崗山開採石灰石原料。1984年起，政府推動「水泥東移」計畫，縮減西部礦山開採，導致環泥1996年停止開採。後來，侯家與辜家長輩，達成君子協議，環泥改向台泥採購原料，台泥提供『批發價』給環泥，40年來合作相安無事。」知情人士說。過去環泥一年對台泥採購的量，可達兩成之多，近幾年來已不斷下滑。

據了解，正因過去環泥與台泥的供貨合約，是屬於君子協議，沒有詳細載明供給的量與價錢。雙方先前已就進口熟料這件事，進行過三次談判。

環泥堅持要有進口的供貨來源，補足水泥使用旺季時的缺口，因為一般的建築工地通常會同時跟三、四家水泥廠簽約，如果這家沒貨、就能無縫接軌用別家的。

但台泥因近來積極做低碳產品，成本和價格都相對高檔，但環泥拿貨的量已明顯被進口逐步取代，且已經不只一家企業提出類似需求，這才讓台泥態度轉為強硬。「台泥從未阻止業者用進口水泥，但如果改用進口水泥，大幅降低對台泥採購量，卻要求跟過去一樣用批發價拿貨，台泥也無法對未採購進口水泥的業者交代。」知情人士透露。

台泥日前舉辦首屆產業鏈大會，頒發榮譽狀給2025年提貨台泥水泥量最大的前十大預拌混凝土廠夥伴，還於2024年成立了「低碳營建先行者聯盟」，若要參與台泥預拌混凝土原料及運輸招標的台灣供應商，還要完成ISO 14067產品或服務碳足跡第三方驗證，才有資格參與投標。

張安平表示，這些客戶夥伴多數是減碳先行者，率先採用台泥推出的卜特蘭石灰石水泥，有些客戶更是從使用進口水泥轉向本地生產的水泥。

張安平多次公開提到減碳的重要性，因為建築業向來是重料、重能耗、重碳排，「減碳這件事，不是選擇題，是必修課。」這些用詞就能顯示他對這件事的態度有多硬。

