台泥砸268億活化信義計畫區舊廠地 預拌廠退場變身城市綠洲總部黃金商辦

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台泥的信義計畫區舊預拌廠基地，將轉骨成三棟企業總部、低碳建築與智慧管理的城市綠洲商辦。圖／台泥

台泥昨（8）日董事會拍敲定，將投入268億元開發台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地。過去，這塊地長年供應台北建設所需的基礎材料的預拌廠，現在台泥不再只是把它當工業用地，而是準備把它翻成一個結合企業總部、綠建築、節能設備和城市綠意的新案子。

台泥在台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地精華區，有一塊大型工業用地、原本設置有預拌廠，隨著台北都市發展，這塊地本來就不可能維持原本用途。於是台泥計劃把舊資產活化、變成下一階段的門面和生意，直接砸268億元，推動名為「Tower Urban Oasis」的新開發案。

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「Tower Urban Oasis」名字取得很夢幻，「都市綠洲塔」、「城市中的綠洲大樓」。其實，台泥就想把這塊地改造成一個大型複合式企業總部案。規劃上會有三棟大樓，其中一棟作為台泥自用總部，另外兩棟未來可能出租或出售。

這也代表，這案子不只是企業形象工程，背後其實也有很實際的商辦開發和資產活化盤算。畢竟信義計畫區土地本來就稀有，只要產品規格夠高，未來不管是租金、售價或資產價值，市場都會衡量。

台泥想打的牌，是近年很流行的「綠建築＋智慧建築＋低碳」組合。設計漂亮是一定要的，而節能、減碳、健康、智慧管理這些現在企業租戶很在意的條件也一次規劃進去。太陽能設置量達到法規要求的16倍、充電樁設置量是法規5倍，還會規劃大規模儲能設備，這些都不是單純裝飾，而是直接衝著未來商辦市場趨勢來。

另一個未來記憶點，是它打算把「垂直農場」放進建築裡。這不是說真的要把整棟樓變成菜園，而是利用大量植栽和立體綠化，去調節微氣候、降低熱感，同時減少空調耗能。這種概念這幾年很常出現在永續建築規劃裡，因為現在高樓不只比豪華，也開始比誰更省能、誰更舒服、誰更有機會拿到國際認證。

材料上，台泥也很明顯想把這個案子變成自家技術展示場。公司規劃大量使用自家研發的超高性能混凝土（UHPC）與低碳建材，這不只是「蓋一棟樓」，更像是在蓋一個可以對外展示的「樣品屋」。

不過，案子目前還在送台北市政府都市設計審議，離真正開工、完工都還有一段時間。依台泥規劃，整個工程期大約5年，預計2031年完工。

比較值得注意的是，台泥這一步其實也反映出台灣大型傳產近年的共同路線：本業要做，但手上精華地也不能閒著。尤其當企業一邊談低碳轉型、一邊談資產活化，最直覺的做法，就是把舊廠區、舊資產翻成新用途，順便把品牌、技術、永續形象一起包進去。對台泥來說，這案子未來如果順利落地，除了是座新總部外，也會是一張很大的企業名片。



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