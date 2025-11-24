台泥砸27億成立孫公司 參與台中市焚化廠興建營運

（中央社記者何秀玲台北24日電）台泥代持股100%的子公司台泥再生資源公告，董事會決議投資設立子公司「台泥文山環保科技」，由台泥再生持股90%、關聯企業達和環保持股10%，投資金額為新台幣27億元，將共同參與「台中巿文山焚化廠興建營運移轉案」，也藉此將相關環保事業納入合併報表。

台泥今天表示，將以台中市文山焚化爐為起點，推動垂直整合水泥事業與環保事業的綜效，此項投資是台泥深化「資源循環」與「低碳水泥」2大發展主軸的關鍵一步。

台泥也指出，台泥長期參與事業廢棄物處理的業務，但過去沒呈現在合併報表；過去台泥透過與法商合資的達和環保，已是台灣廢棄物處理領域的重要參與者，實際承擔全台37.5%事業廢棄物處理量能。

台泥表示，這次選擇由集團100%持股的台泥再生資源高比例主導，是為了將此綠色資產納入合併報表體系，也體現集團對環保服務業務的重視。

台泥指出，文山焚化爐預期建設期4年，每日可處理約900噸垃圾；台泥不僅要著眼於廢棄物處理，更要將其高值化，作為水泥製程的替代原料使用，持續為集團創造實質減碳效益。（編輯：潘羿菁）1141124