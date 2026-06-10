台泥花蓮和平礦區黑手變AI大師 部落學童驚呼：卡車長眼睛

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〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉的台泥和平礦區去年底正式導入AI無人電動礦山車系統，成為首座智慧無人電動礦山。原本手握方向盤、在戶外曬得黝黑的資深部落司機成功打破科技藩籬，轉型為坐在智能中控室的操控員。台泥更進一步啟動「AI未來賦能計畫」，走入花蓮和平國小與宜蘭東澳國小，讓部落孩子在講師帶領下學習最新的AI知識。

台泥指出，數位與減碳轉型不再只是冰冷的汰換，偏鄉部落正與全球頂尖科技同步集體進化，這次首階段攜手「均一平台教育基金會」、知名講師及無人機機構，走進部落小學引導孩子體驗生成式AI，更以趣味足球賽操控無人巡檢機，意外為許多偏鄉學子打開了建立自信的大門。

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而對於未來相當重要的無人機，東澳國小老師驚喜觀察到，許多平時在教室裡學科表現平平的孩子，一握上無人機操控器眼神立刻發亮，甚至力壓高年級學長姐。和平國小學生也興奮分享，只要對AI講幾句話，系統就幫忙畫出和平港的小燕鷗，原來科技能變成最厲害的小幫手。

許多孩子的家人就在廠區工作，而計畫中最動人的風景，則是部落學童化身「小小記者」直擊和平礦區中控室。孩子們親眼看到昔日辛苦開車的部落長輩，現在正吹著冷氣、用鍵盤與滑鼠設定無人礦卡的每日行進路線。出身部落的礦卡駕駛員向孩子展示雙手回應：「現在叔叔改用鍵盤和滑鼠設定路線，卡車有AI眼睛，自己會看路啦！」

這次共學讓孩子親眼見證家鄉正發生與全球同步的產業革命，台泥強調，這場跨界轉型是長遠承諾，今年七、八月暑假期間，這股AI浪潮也將進一步擴大到和平村、澳花村的家門口，開設實用生活課程，協助社區媽媽、部落長輩跨越數位鴻溝，讓每位鄰居都能擁有與企業並肩前行的能力。

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