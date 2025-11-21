台泥蘇澳廠凌晨大火！木屑助燃3小時才撲滅 總公司回應
台泥公司再度發生火警，今（21）日凌晨1點多宜蘭蘇澳鎮永昌路蘇澳廠約10層樓高機台輸送帶起火燃燒，消防局接獲通報，共計出動14輛消防車、31名消防人員及33名義消，終於4點多撲滅火勢，現場無人員傷亡；對此台泥總公司初步說明起火原因。
今日凌晨1點宜蘭消防局接獲台泥蘇澳廠保全通報，指出廠內機器輸送帶起火燃燒，消防局陸續派員前往救災，共計出動14輛消防車、31名消防人員及33名義消；警消到場發現，機台輸送帶旁有木屑助燃火勢，因輸送帶介於再生粒料儲存倉及預熱機2棟建築之間，加上約10層樓高搶救不易，最終於3點多控制火勢、4點全數撲滅。
這起火災燃燒面積約50平方公尺，台泥公司指出，本月7日起蘇澳廠進行大整修，全場處於停窯狀態，並未進行生產作業，初判火勢為承包商施工引起，廠方發現火勢後相關主管亦立即前往坐鎮指揮，後續將全力配合消防單位調查，同時公司工務部與職安單位也將進駐現場，共同釐清確切起火原因，加速完成設備修復。
