台泥蘇澳廠凌晨火警 輸送皮帶悶燒迅速撲滅 無人傷亡

台泥蘇澳廠因為輸帶引起火警。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭蘇澳的台泥蘇澳廠二十一日凌晨一點多傳出火警，現場疑因輸送皮帶起火，產生悶燒情形。宜蘭縣消防局獲報後，立即派遣蘇澳、南方澳、馬賽及冬山等分隊人車到場灌救。消防人員破拆廠房鐵皮後深入灌水，迅速控制火勢，所幸無人受傷。起火原因仍待火調科進一步鑑定。

火警發生後廠方立即通報消防隊協助救援，相關主管也在第一時間到場指揮應變。明火已於凌晨撲滅，整起事件並未造成任何人員傷亡。台泥進則表示，起火的輸送帶連接水泥製程中的預熱塔與木屑倉，木屑在生產流程中會作為替代燃料。然而，蘇澳廠自十一月七日起進入年度大修時段，至十一月二十四日間全廠停窯、設備未運轉，因此初步研判火勢應與承包商施工作業有關。

公司指出，將全力配合消防單位調查，由工務部及職安團隊進駐現場釐清確切起火原因，同時加緊設備修復與安全評估作業，以確保廠區後續運作安全。

經過消防局步部了解，台泥蘇澳廠燃燒面積約五平方公尺，起火原因待火災調查科釐清。