台泥：環泥棄本土不挺碳有價 政策漏洞將增進口依賴

（中央社記者何秀玲台北12日電）對於環泥表示不再採購台泥水泥，轉為進口購料一事，台泥今天晚間表示，對環泥選擇不再支持「碳有價」的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，「深感遺憾」。台泥強調，因2年前即提早推出低碳產品開發新市場，業績不會受影響。

台泥表示，環泥轉向進口一事，不僅是單一企業的選擇，若政府不及早實施台版CBAM（碳邊境調整機制），堵住進口高碳排水泥傾銷與規避碳稅的雙重漏洞，未來將會有更多台灣業者為了生存，放棄本地製造與減碳，轉型為純粹的進口商以規避碳費，這將是台灣淨零轉型路徑上最大的挫敗。

環泥營運長侯智元今天稍早表示，考量供應穩定性、品質與成本等原因，今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料。

台泥對此發出聲明指出，這事凸顯台灣政策存在嚴重漏洞，當國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」時，形同懲罰致力減碳的本土業者；也將迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者」。

台泥也說明，長期推動國內產業的低碳轉型，過去均提供認同減碳的業者包括環泥，優惠於一般市場行情的價格供應熟料及水泥，但近期獲悉環泥計畫擴大使用高碳排的進口水泥，此舉已改變雙方原有合作初衷，也遺憾經多次溝通仍未果。

台泥認為，既然合作前提不復存在，便無法依循過去的價格結構，但仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨予環泥，很遺憾環泥最後仍選擇全面使用高碳排的進口熟料與水泥。

台泥進一步引用數據示警，今年台灣進口熟料與水泥合計將超過370萬噸，台灣對進口水泥的依賴程度已「傲視亞洲」，粗估今年進入台灣的進口水泥與熟料也讓台灣多增加至少20萬噸碳排。

針對環泥表示，進口來源包含日本及東南亞國家，台泥揭露市場數據指出，日本水泥出口至台灣的平均傾銷差率高達驚人的106.09%。以2024年下半年至2025年上半年為例，日本水泥出口至台灣平均出廠價，每公噸僅約新台幣1400元，遠低於其在日本國內正常售價每公噸新台幣3800元，價格低了逾一倍，顯示進口水泥是鄰國以低於其本國成本，傾銷至台灣的過剩產能。（編輯：楊凱翔）1141212