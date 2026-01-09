台泰合作 調查局押解運毒案通緝犯返台歸案
（中央社記者葉臻桃園機場9日電）法務部調查局與泰國移民局合作，今天下午自泰國曼谷押解涉犯運毒案的陳姓通緝犯搭機返抵桃園國際機場，經調查局航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕後，解送基隆地檢署歸案。
法務部調查局國際事務處科長羅益培在桃機接受媒體聯訪表示，陳男涉嫌在民國110年間自加拿大訂購毛重約54.334公斤的第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報「楓木板」做為掩飾夾藏，經財政部關務署基隆關查獲後，函移調查局航業調查處基隆調查站偵辦。
羅益培表示，陳男在111年2月被基隆地方檢察署起訴後，於112年8月法院審理期間潛逃出境，基隆地檢署在113年8月9日發布通緝，調查局去年4月間提列為冊列外逃對象。
羅益培指出，經駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝，陳男在去年11月間因泰國簽證期滿至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。
羅益培表示，陳男一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業，經台泰雙方多次協調，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，終於在今天下午約3時50分搭乘中華航空班機返抵桃園機場，由調查局航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕後，解送基隆地檢署歸案。（編輯：林恕暉）1150109
