台泰合資企業Aionex加碼投資泰國 推電動二輪車布局

（中央社記者李宗憲曼谷15日專電）台泰合資的電動二輪車業者Aionex完成董事會改選，宣布增資加碼投資泰國市場，未來將以開放式智慧電池平台為核心，結合台灣技術與泰國石油基礎設施，為東南亞打造電動二輪車生態系。

由泰國國家石油集團電動車子公司Arun Plus、光陽集團（KYMCO）及金庫資本（KYMCO Capital）共同注資成立的企業Aionex指出，去年12月已完成股權結構調整，金庫資本持股增至55%，Arun Plus保有25%股份。

Aionex董事會表示，此次調整是策略性股權優化，有助於落實公司平台發展策略，Arun Plus仍是重要夥伴，將持續提供基礎設施與資源支援。

Aionex透過新聞稿表示，金庫資本的加碼投資，展現對泰國和東南亞市場的承諾，並已吸引包括印尼石油和馬來西亞石油的戰略部門前來取經，進一步強化Aionex結合技術轉移與創新的資本模式，以及為東南亞區域打造電動二輪車生態系的決心。

Aionex執行長丁學文強調，公司的核心競爭優勢在於其開放的智慧能源平台，盼透過金融創新與資產管理，讓合作夥伴品牌能更迅速地部署電動機車，無需承擔電池與換電站所有權的高額前期成本。同時，也致力於開放式能源平台，以支持多國、多個電動車品牌整合至其網路中，推動資源共享經濟。

Aionex指出，未來將配合泰國政府淨零排放的目標，藉由台灣高性能電動二輪車與充換電系統普及，降低城市排放與噪音污染，支持綠色居住環境，也將結合加油站、便利商店及商圈等在地通路，打造「生活化充換電服務」模式。

另外，Aionex也會吸引國際資本與零組件供應商進駐泰國，創造高價值就業機會，推動技術升級，開啟區域性經濟新局，長期目標是將泰國打造為東南亞電動機車產業的研發與製造支援中心。

丁學文也特別感謝駐泰代表藍夏禮及代表處的協助，如去年推動「台泰科技人才服務平台」等，深化雙邊經貿合作。

他強調，Aionex將憑藉台灣的機車供應鏈技術、金庫資本的資本模式以及泰國石油的基礎設施，讓這個聯盟有望成為泰國經濟轉型的重要引擎。（編輯：謝怡璇）1150115