台泰教育合作開啟新局 明新科大半導體×雙語跨域接軌國際





明新科技大學日前與泰國最大教育出版與書店集團 Se-Education（SE-ED）及語言教育領導品牌 LiveABC 簽署三方合作備忘錄（MOU），正式建立跨國學生引薦、半導體人才培育與雙語教育合作機制，為台泰教育合作開啟新局，進一步印證明新科大具備培育跨境人才的關鍵實力。

此次三方合作中，明新科大擔任主要教育端，提供完整跨域課程、實作設備與學習環境；泰國 SE-ED 教育集團負責引薦泰國高中優秀學生來台就讀；LiveABC 則協助跨國行政銜接、教材合作出版與跨國資源整合，使人才培育運作更為順暢且具制度化。透過此次簽署，泰國學生可藉由清晰且穩定的升學管道進入明新科技大學，選擇半導體、工程、資訊、管理等學程就讀。

明新科大、泰國 SE-ED 與 LiveABC 三方 MOU 簽署儀式圓滿成功。

明新科技大學副校長兼國際事務長李志鴻表示：「此次與泰國 SE-ED、LiveABC 的合作，是明新科大深化台泰交流的重要起點。明新科大擁有全台最完整的半導體人才培育基地，並整合全校的跨域能量，為國際學生打造紮實而全面的學習環境，具備成熟的雙語與國際教學量能，是海外學生學習科技與半導體的最佳選擇。」他指出，此次合作突顯明新科大長年投入國際教育與半導體培訓的成果。

SE-ED 是泰國最大教育出版與書店集團，擁有 200 家門市，長期致力於推廣知識與終身學習。泰國 SE-ED 教育集團副總裁 Dr. Meechoke 表示：「SE-ED 不僅是一家商業公司，更重視教育、永續與知識價值的推動。我們十分珍惜與明新科大及 LiveABC 攜手合作的機會。這份 MOU 不只是文件，而是三方共同願景、相互尊重與推動教育創新的象徵。」他也肯定明新科大在半導體培育、國際學生支持與跨域教學上的能量，並表示對明新校園中近千名國際學生印象深刻，期待合作開啟更多聯合研究、人才培育與跨國教育交流。

明新科大擁有全台規模最大的「半導體人才培育基地」，由政府與國內外大廠合作建置完整類產線場域，讓學生在近乎真實的工廠環境中掌握晶圓製程、封裝與測試等技術，強化即戰力。學校也長期承辦多國政府的半導體培訓計畫，包括阿曼、科威特、巴拉圭等國，並將於十二月派員赴阿曼授課，亦同步前往美國亞利桑那州拓展產學合作，展現台灣及明新科大在半導體教育外交上的重要角色。

除了半導體領域的強勢發展外，此次合作也凸顯明新科大近年打造的「語言 × 科技」雙軌優勢。明新科大積極推動「外語 × 半導體」跨域學習模式，以提升學生競爭力。人文與設計學院趙子嘉院長與雙語教育中心余沛錞主任共同編著、由 LiveABC 出版的《半導體科技英語：半導體基礎 30 問深入淺出理解科技核心》，透過圖解與情境化方式帶領學生從零基礎理解半導體概念，使非理工背景學生也能快速跨入科技領域。跨域課程推出後，已有商語系學生因具備「外語 × 半導體基礎」能力，在實習時即被封測大廠延攬，起薪躍升至 40K 以上，成為跨域人才成功案例。

LiveABC 營運長 Edwin Zoan 在致詞中表示：「明新科大是 LiveABC 在台灣最重要的合作夥伴之一，我們很榮幸促成 SE-ED 與明新的合作。透過三方協作，泰國學生將能在明新接受半導體專業訓練，並補強語言能力，成為具國際競爭力的人才。我們期待未來持續推動更多跨境教育計畫，讓台灣的優勢教育被世界看見。」



