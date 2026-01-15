台泰旅遊夥伴升級 探索屏東山海風光

根據台泰時報報導，為深化台灣與泰國的觀光交流、拓展南台灣國際旅遊版圖，屏東縣政府14日在曼谷舉辦「山林美食!!!海洋美味!!!屏東，台灣(Mountain Bites!!! Sea Delights!!! PINGTUNG, TAIWAN)屏東旅遊推介會餐敘午宴」。

這項活動分為「觀光合作MOU簽署」與「屏東觀光推廣交流」兩大主軸，邀集泰國旅遊公協會、航空與旅行業界代表及台泰官員齊聚一堂，展現屏東積極布局泰國市場、深化國際合作的企圖與行動力。

深化台泰旅遊夥伴關係 屏東與泰國業界簽署合作MOU

期待透過這次MOU簽署，促成更多泰國旅客實際走進屏東、認識屏東、愛上屏東，並協助屏東觀光產業在國際市場建立更高能見度與信任度。隨後介紹與會的泰國旅遊業界代表，並邀請貴賓逐一交流祝福，現場氣氛熱絡。

在簽署儀式中，屏東縣政府原住民族處處長陳美玲表示，屏東是一座多山、多水、族群共融的縣市，涵蓋閩南、客家、原住民族及新住民文化，其中原住民族人口約占全縣8%，並擁有8個原鄉，透過185縣道串聯成兼具文化、生態與產業價值的文化廊道。這次MOU不僅是一紙合作文件，更象徵屏東與曼谷之間的信任深化與情誼交流，誠摯邀請泰國旅遊夥伴未來實地走訪屏東，親身體驗其獨特魅力。

屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維也指出，暌違多年再度造訪泰國，深刻感受到城市發展與人民熱情的轉變。此次隨團來泰，不僅代表縣長周春米推動觀光外交，也攜同多位民間觀光夥伴，包括旅行業、觀光產業聯盟及旅宿業者，期盼透過政府與民間攜手，與泰國旅行社共同包裝更完整、更多元的屏東旅遊產品，建立長期穩定的合作關係。

打開泰國市場新視野 重新認識南台灣最暖城市

屏東觀光推廣交流，主辦單位強調，此次推介不僅介紹一個目的地，而是邀請泰國業界重新認識「台灣最南端、最有陽光與溫度的地方」。屏東兼具山海景觀、族群文化與美食特色，具備高度商品化潛力，適合發展度假型、主題型與深度體驗型旅遊行程。

Thai Travel Agents Association(TTAA)副理事長Sunanta Euaumpon表示，透過前一日與屏東團隊的交流，對屏東自然、人文與旅遊資源有更完整的認識，感受到屏東在國際推廣上的用心與熱情，未來願意攜手向更多國際旅客介紹屏東。

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS(ATTA)副理事長Dr. Sumalee Wongcharoenkul則分享她也是客家人，對於客家人很多的屏東倍感親切。她指出屏東不僅擁有山海風光，更蘊含深厚文化與美食魅力，期盼未來能讓更多旅人實際走進屏東，體驗其多元而溫暖的旅遊樣貌。

台灣駐泰國代表處大使藍夏禮在致詞中指出，台泰雙邊觀光交流成長快速，雙向旅遊人次已由 2016年約70萬人成長至2024年的約140萬人，但多數泰國旅客對台灣的認識仍集中於台北與少數知名景點。屏東擁有海洋觀光、溫泉與原住民族文化等多元資源，仍有極大開發空間，期盼透過此次推介，促成航空公司、旅行社與地方政府攜手，擴大泰國旅客赴屏東的實質行動。

陳美玲處長於推廣尾聲再次強調，屏東是一座適合慢遊、深度體驗的城市，文化交流不只是介紹，而是情感的連結，並以排灣族文化互動，為活動增添文化溫度與記憶點。並以原住民的排灣族歌謠與現場嘉賓互動，讓這份來自屏東的文化，用旋律留在大家心中。

實地採點對接行程 打造台旅新選項

活動最後，黃國維處長與團隊逐一介紹隨行的屏東縣政府與觀光產業代表，並再次向泰國旅遊業界發出邀請，期盼透過實地踩線、雙方對接與行程共創，將屏東打造成泰國市場中具差異化與高辨識度的台灣旅遊新選擇。

屏東縣政府表示，這次曼谷推介會只是起點，未來將持續以文化、山海與生活體驗為核心，深化台泰觀光合作，為雙方旅遊產業創造更多實質成果與長期夥伴關係。 (編輯:柳向華)